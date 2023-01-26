الخميس 26 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يناير 2023

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، وسجل سعر الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا فى السوق المصري-  وسجل 1,765جنيه  للبيع ، وهو نفس المستوى السعري الذي يتحرك فيه سعر الذهب في مصر منذ عدة أسابيع.

 

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاع قياسي بعد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل العملات في بداية يناير الجاري،  إلا أن أسعار الذهب عاودت التراجع الطفيف من 1800 جنيه إلى 1765 جنيه خلال هذه الفترة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يناير 2023 . 

 

أسعار الدهب اليوم 

سجل الذهب عيار  24 للبيع 2,006 جنيه، شراء 2,017جنيه مسجلًا تراجع بقيمة 5.75 جنيه .

ووصل عيار 22    للبيع 1,839جنيه، وللشراء 1,849 جنيه متراجعًا بقيمة 5.25 جنيه . 

تراجع  الدهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات وسجل للبيع 1,755 جنيه ، وللشراء 1,765جنيه 

سجل الدهب عيار 18 للبيع 1,504 جنيه، وللشراء 1,513جنيه .

الذهب عيار 14 للبيع 1,170 جنيه، شراء 1,177 جنيه .

الذهب عيار 12 للبيع 1,003 جنيه ، شراء 1,009 جنيه .

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ارتفاع أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 فى مصر

الاونصة  بيع 62,378 جنيه  ، شراء 62,733 جنيه .

الجنيه الدهب للبيع 14,040 جنيه  ، والشراء 14,120 جنيه . 

الكيلو      للبيع 2,005,714  جنيه ، وللشراء 2,017,143 جنيه . 

 

سعر السبيكة و الجنيه الذهب 

  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC: 2240 جنيه.
  • سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 43775 جنيه .
  • سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام : 11040 جنيه .
  • سبيكة ذهب عيار 24 من VALCAMBI : 217250 جنيه .
  • سبيكة وزن 2.50 جرام من بى تى سي : 5555 جنيه .
  • سبيكة بى تى سي 100جرام : 218070 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 15325 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 : 15120 جنيه
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 7665 جنيه.
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 7665 جنيه .
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تقرير يكشف أسباب هبوط الذهب فى البورصة العالمية

الذهب الدهب عيار 21 عيار 18 الجنيه الدهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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