تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يناير 2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، وسجل سعر الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا فى السوق المصري- وسجل 1,765جنيه للبيع ، وهو نفس المستوى السعري الذي يتحرك فيه سعر الذهب في مصر منذ عدة أسابيع.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاع قياسي بعد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل العملات في بداية يناير الجاري، إلا أن أسعار الذهب عاودت التراجع الطفيف من 1800 جنيه إلى 1765 جنيه خلال هذه الفترة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يناير 2023 .

أسعار الدهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 للبيع 2,006 جنيه، شراء 2,017جنيه مسجلًا تراجع بقيمة 5.75 جنيه .

ووصل عيار 22 للبيع 1,839جنيه، وللشراء 1,849 جنيه متراجعًا بقيمة 5.25 جنيه .

تراجع الدهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات وسجل للبيع 1,755 جنيه ، وللشراء 1,765جنيه

سجل الدهب عيار 18 للبيع 1,504 جنيه، وللشراء 1,513جنيه .

الذهب عيار 14 للبيع 1,170 جنيه، شراء 1,177 جنيه .

الذهب عيار 12 للبيع 1,003 جنيه ، شراء 1,009 جنيه .

الاونصة بيع 62,378 جنيه ، شراء 62,733 جنيه .

الجنيه الدهب للبيع 14,040 جنيه ، والشراء 14,120 جنيه .

الكيلو للبيع 2,005,714 جنيه ، وللشراء 2,017,143 جنيه .

سعر السبيكة و الجنيه الذهب