الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم وتوقعات بانهياره فى هذا التوقيت

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك العاملة في مصر وسجل سعره في البنك المركزي المصري 29: 92 جنيه للبيع.

 

وتوقعت وكالة رويترز أمس الأربعاء انهيار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال شهور قليلة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 26 يناير  2023. 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك المركزي :29.8286 جنيه مصري للشراء، و 29.9233 جنيه للبيع .
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري :  29.74 جنيه للشراء، و 29.84 للبيع.
  • وصل  في بنك مصر إلى  29.74 جنيه للشراء، و 29.84 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجارى الدولى :  29.84 جنيه للشراء، و 29.94 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية :  29.84 جنيه للشراء، و 29.94 للبيع.

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  • الدولار في بنك الاستثمار العربي 29.94 للبيع و29.89 للشراء.
  • وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 29.94 للبيع و 29.84 للشراء.
  • وبلغ في بنك الكويت الوطني 29.94 للبيع و 29.84 للشراء
  • ووصل في بنك كريدي أجريكول 29.94 للبيع و29.84 للشراء.
  • وسجل بنك المشرق 29.94 للبيع و 29.84 للشراء

 

متي يتراجع الدولار 

توقعت وكالة رويترز تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لسعر  26.24 جنيه بنهاية يونيو 2023، لكنه سيرتفع ​​مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من 2024، مدعومًا بنمو يحققه السوق المصري بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية 2022-2023، أي بأسرع مما توقعته الحكومة والذي جاء بنسبة 4.0% ، حسب استطلاع رأي أجرته بمشاركة 18 خبيرًا اقتصاديًا.

 

وأن تستمر معدلات النمو في السنوات الثلاث اللاحقة  4.5% و5.3% و5.4%، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط، موضحة أن هذه التوقعات تأتي عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، يأتي ذلك بعد أن أضرت الحرب الروسية الأوكرانية بالسياحة، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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