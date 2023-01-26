أسعار الدواجن اليوم فى مصر الخميس 26-1-2023

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعاتها ووصل سعر الفراخ البيضاء إلى 61 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما استقرت أسعار البيض عند نفس الارتفاعات التي سجلتها منذ فترة وسجل سعر البيض البلدي 99 جنيها للكرتونة في المزرعة.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 26 -1-2023.

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء 61 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الدواجن الساسو 67 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية .

سعر الفراخ امهات بيضاء 60 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن،إن ارتفاع اسعار الدواجن الفترة المنصرمة يرجع إلى تعطل شحنات الأعلاف من «الذرة والصويا»، فضلا عن ارتفاع الدولار، مضيفًا أن هناك توقعات بالانخفاض في اسعار الدواجن بعد الافراج الأخير الذي حدث للاعلاف.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض من 14.25 جنيه إلى 14.5جنيه.

كتكوت ساسو من 11.25 جنيه إلى 11.5جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 16.25 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 18 جنيهًا.

شركة الوطنية 18 جنيهًا.

شركة الفيروز 16.25 جنيه.

شركة العناني 17.25 جنيه.

شركة أمات 17 جنيهًا.

وأرجعت وزارة الزراعة استمرار ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأعلاف تمثل حوالي 70% من صناعة الدواجن في مصر والتي ستنخفض بانخفاض أسعار الأعلاف.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا وفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، ويصل إنتاج الدجاج إلى 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

سعر البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض90 جنيها في المزرعة.

سعر كرتونة بيض أحمر 92 جنيها في المزرعة.

سعر كرتونة بيض بلدي 100 جنيه في المزرعة.

أسعار الفراخ في معارض أهلا رمضان

توفر معارض أهلا رمضان التي دشنتها وزارة التموين في كل المحافظات أسعار الدواجن والبيض باسعار مخفضة ويستمر معرض أهلا رمضان في توفير هذه السلع لمدة 3 أشهر، وبلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها، ووصل سعر دواجن مجمدة وزن كيلو و200 جرام 90 جنيها، ويطرح المعرض عرض دجاجتين وزن 1600 جرام بسعر 75 جنيها، وأوراك مجمدة بسعر من 60 إلى 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البانية 120 جنيها.

ووصل سعر طبق البيض بـ 72 جنيهًا، تراوح طبق الفراخ البانيه 900 جرام سعره 60 جنيها، بينما سعر الدواجن 37 جنيها وزنها كيلو و100 جرام.