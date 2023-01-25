الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تين هاج: راشفورد مهم لمانشستر يونايتد ونريد بناء الفريق الأفضل في العالم

ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد

أبدى إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، رغبته في بقاء ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

 

عقد ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد ينتهي  بنهاية الموسم المقبل، ولكن العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحاول إقناعه بالانضمام لصفوفهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال إريك تين هاج في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: "أعتقد أن راشفورد يفهمنا، مانشستر يونايتد هو ناديه ويأتي أولًا ولكن في بيئته والفريق، أعتقد أنه يلعب أفضل كرة قدم لديه ويتطور، وذلك لأنه يعمل على الأمور الجيدة ويعطي 100% من طاقته، ولديه خطة جيدة وأعتقد بإمكانه إضافة الكثير للفريق".


ومثل راشفورد فريق مانشستر يونايتد في 322 مباراة سجل خلالها 101 هدفًا، وصنع 61 لزملائه.


وأضاف: "هذا الفريق بإمكانه مساعدته أن يكون في المكان الصحيح ويسجل الأهداف، وهو الأمر الذي يجيده، هذا الفريق تم تأسيسه على أن الجودة تأتي في الصدارة، وأعتقد أنه يعرف ذلك ولكن بالتأكيد هو مهم بالنسبة لنا وإذا كنا نريد الوصول للنجاح الذي نريده سنحتاجه معنا".


كما لعب راشفورد 50 مباراة بقميص المنتخب الإنجليزي، وسجل خلالها 15 هدفًا وصنع 5 لزملائه، كما لعب 4 مباريات ببطولة كأس العالم، قطر 2022 وسجل 3 أهداف حتى الآن.


وأردف: "آمل أن كل اللاعبين يكون لديهم اهتمام من أندية أخرى لأن ذلك يعني أننا نقوم بعمل جيد،   نهدف إلى أن يتفوق الفريق في الأداء".

 

وأنهى تصريحاته: "أود أن أقول هذا هو أفضل مكان للتواجد فيه، لأننا نريد تأسيس الفريق الأفضل أولًأ في انجلترا ثم في أوروبا والعالم".

 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق نيوكاسل، صاحب المركز الثالث.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد راشفورد باريس سان جيرمان

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