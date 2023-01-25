الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير علاقات دولية يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسى للهند

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن أهمية زيارة الرئيس السيسي للهند.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إنه زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند تأتي في سياق السياسة الخارجية المصرية الرشيدة بما يعظم التنمية في الداخل وينعكس بالإيجاب على المواطن المصري.

وأوضح أن الهند تعتبر خامس أقوى اقتصاد في العالم فضلًا عما تملكها من تجربة تنموية كبيرة، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية الهندية تاريخية ومتشابكة منذ عقود طويلة باعتبار ما واجهته القاهرة والهند من أحداث وثورات متزامنة كثورة 1919 وحركة استقلال الهند.

وأشار إلى أن التبادل الاقتصادي بين مصر والهند تجاوزت 7.5 مليارات دولار، فضلًا عن وعود بتجاوز التبادل الاقتصادي إلى 12 مليار دولار؛ لتكون الهند بذلك ضمن أوائل الدول الشريكة لمصر، موضحًا أن مصر تمثل للهند بوابة لبضائعها نحو الأسواق الإفريقية، فضلًا عما تشهده القاهرة من تنمية شاملة وقناة السويس.

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