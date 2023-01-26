قائمة بأشهر متسلقي الجبال المصريين الذين حققوا إنجازات مذهلة

التسلق هو متعة ومغامرة ومثيرة، ومع ذلك، بخلاف تقديم اندفاع الأدرينالين العالي يعتبر بعض الناس أن التسلق تحدي لإثبات شيء ما لأنفسهم، هذا صحيح بشكل خاص عندما يكون هذا هو شغف حياة شخص ما.

هؤلاء الأفراد يذهبون إلى أبعد الحدود لمتابعة تسلق أحلامهم، ربما تكون المكافأة الأخرى هي أن الجميع سينتهي بهم الأمر بالحديث عن إنجازاتك، وهذا بالضبط ما فعله هؤلاء المتسلقون المصريون الأربعة تركوا المدينة بأكملها في حالة من الرهبة لتميزهم في التسلق.

عمر سمرة

عمر سمرة هو معجزة بريطانية مصرية لتسلق الجبال، وكان أول مصري يتسلق جبل إيفرست وأعلى قمم القارات ويتزلج إلى القطبين الشمالي والجنوبي.

قام سمرة بتسمية ثلاثة جبال في القطب الجنوبي بشكل مدروس على اسم زوجته الراحلة مروة وابنته تيلا واسم العائلة سمرة.

منال رستم

منال هي أول امرأة مصرية تتسلق جبل إيفرست، انتشر فيديو رستم وهي تتصل بوالديها قبل صعودها إلى القمة وتلقى العديد من ردود الفعل العاطفية، لقد تسلقت العديد من الجبال الأخرى في جميع أنحاء العالم وهي عداءة ماراثون شغوفة.

مي عادل

رحلة واحدة إلى سيوة غيرت مجرى حياتها تمامًا، تسلقت مي عادل حوالي 52 جبلًا في جميع أنحاء مصر خاصة في سيناء.

لقد تسلقت القمم التي يجد البعض صعوبة في تسلقها، وتسلقت جبل كليمنجارو وتهدف إلى تسلق جبل إيفرست بعد ذلك.

شريف العبد

شريف العبد مهندس لديه شغف بتسلق الجبال وكان ثاني مصري يتسلق إيفرست بعد 12 عامًا من سمرة، لقد تطلب الأمر قدرًا هائلاً من الجهد والتمرين المكثف ليخوض هذه العملية لكنه فعل ذلك بتصميم.

يعد تسلق الجبال هواية جميلة أيضا يمارسها السياح الذين يأتون من كل حدب وصوب كنوع من أنواع الرياضة المفيدة للجسم.