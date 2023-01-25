الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل العثور على 100 حمار مذبوح فى الفيوم

لحم حمير
لحم حمير

كشف الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظ الفيوم، تفاصيل واقعة انتشار كمية من الحمير المذبوحة بشوارع مركز يوسف الصديق بالمحافظة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إنه تم رصد هذه الواقعة يوم الجمعة الماضي حيث لوحظ انتشار فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود جثث حمير وهياكل عظمية بمنطقة صحراوية في مركز يوسف الصديق بالفيوم.

وأضاف أن محافظ الفيوم أمر بتشكيل لجنة لاستبيان الأمر، ووجدت اللجنة نحو 100 حمار مذبوح، 90% منها جثث كاملة دون جلد؛ ما يرجح أن الذبح كان بغرض الحصول على الجلود، لافتًا إلى أن هذه الواقعة جرت منذ فترة، والتحقيقات في النيابة العامة جارية من أجل كشف حقيقة الأمر.

وأوضح أن محافظ الفيوم: وجه مديرية الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك لتفقد مطاعم الكباب والكفتة لمعرفة ما إذا كان هناك شُبهة وجود أي لحوم مخالفة بها، لافتاً إلى أن هذه الواقعة تكررت 5 مرات على مدار 3 سنوات ماضية، ولم يتم معرفة السبب الرئيسي لحدوث هذا الأمر، حتى الآن.

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