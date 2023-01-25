مبارك المهدى لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر تساهم فى الوصول إلى حل سياسى بالسودان

أكد مبارك المهدي، رئيس تحالف التراضي الوطني السوداني، أن مصر تساهم مساهمة فعالة في إتاحة الفرصة للأطراف السودانية بأن يتقابلوا ويجلسوا على طاولة واحدة حتى يصلوا لاتفاق سياسي.

وقال خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص" مع الإعلامي جمال عنايت، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر مثل الخيل الأصيلة تستطيع تحقيق الانتصار في السباق.

وتابع: أن هناك دولًا غربية لم توافق على أن تفتح مصر هذه الفرصة للأطراف السودانية، وسمعت اليوم أن بعض هذه الدول قالت سنرسل لمصر ونترجاها توقف هذا اللقاء.

وأردف: "هناك دول غربية كانت تعيش حالة لغبطة بعد دعوة مصر لإجراء حوار سوداني سوداني، ولكن دعوة مصر للأطراف السودانية للحوار جيدة وفرصة كبيرة للوصول لحل".

وأوضح، أن الدعوة المصرية مفادها أننا نريد أن نصل لاتفاق إيجابي للسودانيين ووحدتهم كي ينجحوا بالعبور بالمرحلة الانتقالية.