الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«قصة اختطاف طفل القليوبية».. الأم تكشف الكواليس التي بدأت بالتنزه وانتهت بالسجن

خطف
خطف

كشفت آية محمود، والدة الطفل الذي أعادته وزارة الداخلية عقب اختطافه بمحافظة القليوبية، تفاصيل الواقعة التي نفذّتها سيدة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن الواقعة حدثّت عند حضورها حفلًا ترفيهيًا للأطفال مع جيرانها، حيث جاءت إليهم سيدة برفقتها أطفال لمشاركتهم الاحتفالية، وقالت إنها تعمل في مدرسة فاطمة الزهراء.

وأوضحت والدة الطفل، أن نجلها حمدي (بعمر سنة و4 أشهر) كان يلعب على الأرض منفردًا ويبكي لأنه يريد اللعب مع الأطفال، فقالت هذه السيدة لأم الطفل إنها ستحمله لبعض الوقت، وبعد ذلك سارت به داخل الحديقة، وعندما تناهى إلى مسامعي سكوت ابني فطمأنتنا بأنه بخير، ولا قلق عليه.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك اختفت هذه السيدة ورفقتها الطفل، فذهبت إلى أمن المكان وأخبرتهم بتفاصيل الواقعة، وأعطيتهم الأوصاف وسن الطفل، وظلوا يبحثون معنا عن ابني لمدة ساعات، ليقوموا بعد ذلك بإغلاق البوابة، وتواصلت مع خالي وأخبرناه بالواقعة.

وتابعت: "عقب ذلك توجهنا لقسم الشرطة، وقمنا بتحرير محضر بالواقعة؛ وتحرك رجال الشرطة خلال ساعة، وقاموا بتفريغ الكاميرات وشاهدوا السيدة وهي تحمل الطفل وخرجت به من المكان؛ ليتم العثور عليه بعد ذلك، وكان ابني مستغرقًا في النوم (تقريبًا خدرّته)".

ولفتت والدة الطفل، أن السيدة المتهمة باختطاف نجلها حاولت التفاوض معي أمام النيابة، وقالت إنها لم تقم باختطافه؛ بل أخذته معها إلى المنزل بسبب أن والدتها كانت مريضة وتحتاج إلى نقل دم، ولم تكن تنوي اختطافه.

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