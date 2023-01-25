«الناتو»: متحدون لدعم أوكرانيا فى معركة الدفاع عن النفس

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الأربعاء، أننا متحدون لدعم أوكرانيا في معركة الدفاع عن النفس، مضيفا أن دبابات أبرامز وليوبارد وتشالنجر ستصنع الفارق في مواجهة روسيا، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن بلاده ستدمر الدبابات الأمريكية التي أفادت تقارير بأن واشنطن سترسلها إلى أوكرانيا، مشددة على أنها لا تندرج تحت حجة "الأسلحة الدفاعية".

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، قال السفير، إرسال هذه الدبابات لا يمكن تبريره تحت حجة "الأسلحة الدفاعية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تحاول عمداً إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وتعطي الضوء الأخضر لاستخدام المساعدات الأمريكية لشن هجمات على شبه جزيرة القرم" التي ضمتها روسيا في 2014.

وتابع: "تسليم واشنطن هذه الدبابات لكييف، يعتبر "استفزازاً صارخاً" ضد روسيا"، محذراً من أن الجيش الروسي سيدمر هذه المعدات، "كما فعل مع المعدات العسكرية التي أرسلها حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا".