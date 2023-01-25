تفاصيل الحالة الصحية لـ اليسا عقب إجرئها لعملية جراحية

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في يدها مؤخرًا بالولايات المتحدة.

وعبر حسابها على تويتر، كتبت إليسا: "بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي.. أنا ببيروت وبخير الحمد لله، وبشكر عاطفتكم واتصالاتكم ومحبتكم وعم عاود نشاطي بكل طاقة".

ومن ناحية أخرى، استقبلت إليسا عام 2023 بطرح أغنية جديدة بعنوان "ما تندم ع شي" هي الأغنية الدعائية لمسلسل "الثمن"، الذي بدأ عرضه عبر مؤخرًا .

الأغنية كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جمال ياسين.

يذكر أن إليسا شاركت في إحياء حفل ليلة رأس السنة "تريو نايت" ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهرت بإطلالتين أنيقتين ومختلفتين.

ومؤخرًا، أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية في يدها، كاشفة أنها ليست خطيرة، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

وكتبت: «أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في يدي، لا داعي للقلق، أحبكم وشكرا على السؤال».