الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مناقشة رسالة دكتوراه الباحث هاني مبروك بكلية التربية الرياضية جامعة بنها.. غدًا

كلية التربية الرياضية
كلية التربية الرياضية جامعة بنها

تناقش كلية التربية الرياضية جامعة بنها، غدًا الخميس، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث هاني علي مبروك حسب النبي بعنوان "تصور مقترح للتسويق الإلكترونى للمنشآت الرياضية والصحية لبعض مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة المنوفية"، تحت إشراف عميد الكلية الدكتور أسامة صلاح فؤاد، بقاعة المناقشات بالكلية في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

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الباحث هاني علي مبروك 

يشارك في لجنة الإشراف والمناقشة كلِّ من: الدكتور جمال محمد على أستاذ الإدارة الرياضية وعميد جامعة أسيوط السابق ومدير إتحاد الكرة المصرى “مناقشا ورئيسا”، والدكتور هانى محمد زكريا أستاذ القياس والتقويم ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة “مشرفا”، والدكتور إيهاب عماد الدين الأستاذ المساعد بقسم علوم الصحة ومدير مركز الكفاءة المهنية والبحوث “مشرفا”، والدكتور أسامة عوض الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية “مناقشا”، والدكتور محمد منصور الأستاذ المساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح “مشرفا”.

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