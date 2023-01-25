تجديد شبكات الصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرية «الشيمي» في الفيوم

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، كما قامت بتطوير الوحدات الصحية وترميم المنازل المتهالكة وإدخال عليها المياه النظيفة والغاز الطبيعي، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي لدى السكان .

واهتمت المبادرة بقرى محافظة الفيوم، حيث عملت على تجديد وإحلال جميع الخدمات الأساسية التي يعتمد عيها المواطنين بشكل كبير في حياتهم اليومية ، وقامت بتجديد منظومة الصرف الصحي وإنشاء محطات جديدة لخدمة جميع السكان ، بعدما عانوا لسنوات بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم .

أحمد عطية: المياه لم تنقطع في «الشيمي» منذ تغيير الشبكة بالكامل

إعادة هيكلة شبكة مياه الشرب والصرف الصحي كان المطلب الأول لسكان قرية «الشيمي» من القائمين على مبادرة «حياة كريمة»، الذين لم يتأخروا وأسهموا في حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة لافتة للنظر.

في هذا الإطار قال أحمد عطية، من سكان قرية «الشيمى»، إنه تم تغيير شبكة مياه الشرب بشكل كامل، لأنها كانت لا تضخ المياه بصورة طبيعية، ما أدى إلى أن تكون المياه مقطوعة أو ضعيفة جدًا في أغلب الأوقات، لكن منذ انتهاء «حياة كريمة» من هذا الملف، لم يحدث هذا ولا مرة.

وأضاف «عطية»: «وفى ملف الصرف الصحي، تم تنفيذ محطات معالجة ومتابعة للمياه، بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ما أسهم في حل أزمة الاستهلاك الزائد للمياه خلال ري الأراضي الزراعية، ويمنع الأزمات الصحية التي تصيب الأهالي لاستهلاكهم هذه المياه».

وطالب بالاستمرار في العمل على توفير مياه الشرب للبيوت الواقعة في المناطق النائية، داخل بعض القرى والعزب التي تحتاج لتطوير في شبكات المياه، مختتمًا بقوله: «نأمل أن تواصل حياة كريمة عملها حتى تقضى على الفقر والجوع والجهل والمرض داخل جميع القرى».