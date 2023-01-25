الهند تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة زيارة الرئيس السيسى للبلاد

أصدرت الحكومة الهندية طابعًا تذكاريًا بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية للهند ومرور 75 عامًا على تدشين العلاقات المصريةـ الهندية.

كان الرئيس السيسى قد بدأ زيارة رسمية للهند لحضور احتفالاتها الوطنية "بيوم الجمهورية الرابع والسبعين" حيث وجهت الهند الدعوة له للحضور “كضيف شرف رئيسي” للهند في احتفالاتها على رأس عدد من كبار قادة وزعماء العالم، وأجرى الرئيس اليوم محادثات مهمة مع رئيسة الهند ورئيس وزرائها وكبار مسئوليها، كما سيحضر الرئيس السيسي غدًا– الخميس– العرض العسكري الضخم الذي سيقام احتفالا بتلك المناسبة.

جاءت زيارة الرئيس السيسى للهند وسط احتفاء واسع النطاق من وسائل الإعلام الهندية التي أكدت عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وأكدت أن زيارة الرئيس السيسي للهند هي فرصة ذهبية لإقامة شراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين وإقامة تعاون عربي– هندي تكون القاهرة قاعدة ارتكازه.