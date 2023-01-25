الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيريرا يتمسك بالحصول على 23 مليون جنيه ويرفض الحل الودى

فيريرا
فيريرا

تمسك البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، بالحصول على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقده مع القلعة البيضاء، ما يعادل راتب ثلاثة أشهر بما يساوى ٥٢٥ ألف دولار، إضافة إلى مستحقات متأخرة بواقع ٢٥٠ ألف دولار بإجمالى ٧٧٥ ألف دولار أى ما يعادل ٢٣ مليون جنيه مصرى.

وتفجرت أزمة «فيريرا» بسلسلة من التعادلات والهزائم منذ بداية العام الجديد، كان آخرها الهزيمة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكلفت إدارة الزمالك أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، بالجلوس مع المدير الفنى والتفاوض معه بشأن فسخ العقد وديًا مقابل الحصول على مستحقاته المتأخرة إضافة إلى راتب شهر كشرط جزائى.

وقرر مجلس الزمالك إقالة فيريرا ومعاونيه الأجانب وتشكيل جهاز فنى جديد يتكون من أمير مرتضى مشرفًا على فريق الكرة، إضافة إلى مسئوليته السابقة عن قطاع كرة القدم فى النادى، مع استمرار إسماعيل يوسف، مديرًا للكرة بالفريق الأول.

وأسندت الإدارة مهمة القيادة الفنية لأسامة نبيه، مديرًا فنيًا، إضافة إلى حسين ياسر ومحمد صبرى كمدربين مساعدين، واستمرار أيمن طاهر، مدربًا لحراس المرمى، والتعاقد مع مدرب أحمال أجنبى، كما قرر المجلس استمرار الجهاز الفنى الجديد لنهاية الموسم، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق ومساندته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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