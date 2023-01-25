الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال اليد: السعودية تفوز على المغرب فى المباراة الترتيبية.. وفوز شرفى للجزائر

كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد

فاز منتخب الجزائر لكرة اليد على المنتخب الأروجوياني بنتيجة 34/33 ضمن منافسات بطولة كأس الرئيس الشرفية في بطولة العالم لكرة اليد.
وتذيل كلى المنتخبان مجموعتيهما في منافسات كأس الرئيس ليخوضا مواجهة تحديد المراكز 31 و32 في البطولة.

بهذا الفوز حقق محاربو الصحراء فوزهم الأول والوحيد في البطولة ليحتلون المركز الحادي والثلاثين فيم احتلت أورجواي المركز 32 والأخير.

أما في مباراة تحديد المركزين 29 و30 فقد فازت السعودية على المغرب 32/30 في مواجهة عربية خالصة لتحصد السعودية المركز التاسع والعشرين بالبطولة.
انتهى الشوط الأول 18/11 للأخضر ونجح أسود الأطلسي في تقليص الفارق لهدفين فقط خلال الشوط الثاني.

وتلعب بعد قليل كوريا الجنوبية مع مقدونيا الشمالية على المركزين 27 و28 فيم تختتم منافسات كأس الرئيس بمباراة النهائي بين تونس وتشيلي على المركزين 25 و26 في بطولة العالم.
وتنص لائحة كأس الرئيس على تقسيم الفرق الثمانية التي تذيلت مجموعات الدور التمهيدي لبطولة العالم على مجموعتين بواقع 4 منتخبات بكل مجموعة.

ويتأهل المنتخبان المتصدران للمجموعتين لنهائي كأس رئيس الاتحاد الدولي لتحديد المركزين 25 و26 فيم يخوض الوصيفان مباراة تحديد المركزين 27 و28.

ويلعب أصحاب المركز الثالث في المجموعتين مباراة تحديد المركزين 29 و30 فيم يخوض متذيلًا  المجموعتين مواجهة المركزين الأخيرين 31 و32.
يستعرض "الدستور" تاريخ مواجهات مصر والسويد في كل المسابقات..

تاريخ المواجهات في بطولات العالم

المواجهة الأولى التي جمعت مصر والسويد، كانت في بطولة العالم عام 1964 والتي أقيمت في تشيكوسلوفاكيا.

وأقيمت المباراة، ضمن مرحلة المجموعات للبطولة، حيث انتهى اللقاء بفوز السويد بنتيجة 26-11.

المواجهة الثانية، كانت في بطولة العالم عام 1995، والتي أقيمت بآيسلندا، حيث التقي المنتخبان ضمن مرحلة المجموعات للبطولة.

وانتهت المباراة بفوز السويد بنتيجة 33-22

المباراة الثالثة، التي جمعت المنتخبين، كانت في دور المجموعات، لبطولة العالم 2003، والتي أقيمت بالبرتغال.

وانتهت المباراة بفوز السويد بنتيجة 29-23

المباراة الرابعة، بين مصر والسويد، كانت في دور المجموعات لبطولة العالم 2015، والتي استضافتها قطر.

وانتهى اللقاء، بتعادل مثير بنتيجة 25-25

المواجهة الخامسة، كانت في دور المجموعات لبطولة العالم 2017، التي أقيمت بفرنسا، وانتهت المباراة بفوز السويد بنتيجة 33-26

المواجهة السادسة، التي أقيمت بين الفريقين، كانت ضمن دور المجموعات في بطولة العالم 2019، والتي أقيمت بكل من الدانمارك وألمانيا.

وانتهت المباراة، بفوز السويد بنتيجة 27-24.

المواجهة السابعة، جمعت المنتخبين في بطولة العالم لعام 2021، التي أقيمت بمصر، حيث التقى منتخبا مصر والسويد، في إطار دور المجموعات الأول للبطولة.

وحقق منتخب السويد، فوزًا صعبًا على مصر، بنتيجة 24-23.

تاريخ المواجهات في دورة الألعاب الأوليمبية

وعلى صعيد مسابقات كرة اليد، بدورات الألعاب الأوليمبية، التقى منتخبا مصر والسويد، للمرة الأولى، خلال منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة، التي أقيمت بدورة (سيدني) عام 2000

وانتهت المباراة، بفوز السويد بنتيجة 27-23

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016، التقت مصر مع السويد، في منافسات دور المجموعات للبطولة.

وشهدت المباراة، انتصارًا مثيرًا لمنتخب مصر على السويد، بتحقيقه فوزًا مثيرًا بنتيجة 26-25.

وفي دورة طوكيو 2020، التي أقيمت صيف عام 2021، التقى المنتخبان في دور المجموعات للمسابقة.

وحقق المنتخب المصري، فوزًا مستحقًا على السويد بنتيجة 27-22.

مونديال اليد بطولة كأس العالم لكرة اليد منتخب مصر لليد كأس الرئيس الشرفية بطولة العالم لكرة اليد

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