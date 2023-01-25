الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصطفى عبدالله: انهيار الاقتصاد الأوروبى نتيجة الدعم المستمر لكييف

انهيار الاقتصاد الأوروبي
انهيار الاقتصاد الأوروبي

قال مصطفى عبدالله، الكاتب الصحفي، إن أزمة التقاعد ليست في فرنسا وحدها بل طالت الأزمة جميع الدول الأوروبية، حيث تدفع أوروبا الآن ثمن دعمها المستمر لكييف. 

كساد الاقتصاد الأوروبي

وأكد مصطفى عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مساندة كييف أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام والأوروبي بشكل خاص، حيث ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بصورة غير مسبوقة، كما أن التضخم بلغ أرقامًا غير مشهودة من قبل إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، لذا تلك الأسعار الباهظة أثرت بالسلب على الذين وضُعوا بقائمة المعاش وكبار السن.

قانون التقاعد الجديد 

وأضاف في حديثه، أن هناك حالة من الإضراب العام بفرنسا وبريطانيا اعتراضًا على قانون رفع سن التقاعد، حيث شهدت جميع المدن الحيوية مظاهرات عديدة بسبب رفضهم الشديد لتعديلات هذا القانون.

وأشار إلى أن أوروبا تعيش أوضاعًا كارثية، وأن دخل المواطن غير متوافق مع ارتفاع الأسعار، كما أن طبقة كبار السن والمتقاعدين من أكثر الطبقات التي تعاني الآن.

مصطفى عبدالله أزمة التقاعد بفرنسا القاهرة الإخبارية دعم كييف مطروح للنقاش

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