الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق معرض «عبدالرحيم عمرو» بالعجوزة

حريق
حريق

تجري نيابة العجوزة تحقيقات موسعة في اندلاع حريق هائل في معرض عبدالرحيم عمرو للموبيليا بمنطقة أرض اللواء. 

وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لإجراء المعاينة لموقع الحريق وحصر الخسائر وتحديد أسبابه وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

ونشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، داخل معرض عبدالرحيم عمرو للموبيليا بحي العجوزة ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي طوابق المبنى بأكمله.

وتبين من المعاينة أن النيران التهمت الطابق الثاني بالكامل وجزءا من الطابق الثالث، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا يفيد بنشوب حريق في معرض عبدالرحيم عمرو للموبيليا بشارع ترعة المجنونة بأرض اللواء دائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له.

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ المعرض مكون من طابق أرضي و7 طوابق، الطابق على مساحة 700 متر، والحريق نشب بالطابق الثاني بالكامل، والثالث جزئي «300 من أصل 700 متر»، وجرى إخماده بـ12 سيارة إطفاء والسلم الهيدروليك بواسطة الحماية المدنية، ويرجح أنّ سبب الحريق ماس كهربائي.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

حريق عبد الرحيم عمرو العجوزة نيابة العجوزة معرض عبد الرحيم عمرو للموبيليا المعمل الجنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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