انتهى بـ6 قرارات.. «الزملوط» يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ والمحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ وأعضاء المجلس الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبرار تخليدًا لتضحياتهم، وقراءة الفاتحة على روح مدير عام التموين الراحل المهندس صلاح السيد، تقديراََ لعطائه خلال مدة الخدمة.

وأصدر المجلس عددًا من القرارات أهمها:

1- رفع درجة الاستعدادات بالمراكز لاستقبال شهر رمضان المبارك والتأكد من توافر السلع الأساسية واللحوم بمنافذ الوحدات المحلية و فروع المصرية ماركت والتنسيق مع مبادرات الصوب الزراعية البالغ عددها أكثر من 400 صوبة لتوفير الخضروات بأسعار مخفضة.

2- تكثيف حملات التوعية بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدي التي انطلقت بمستشفى الداخلة العام وتستمر خلال الأسبوع القادم بمستشفى الخارجة التخصصي. وتفعيل الاستفادة من جهاز الماموجرام التابع للجمعية الشرعية. وإطلاق حملة للكشف عن تعاطي المخدرات بالمدارس المصالح الحكومية.

3- عرض تقرير أسبوعي عن الموقف التنفيذي لمستشفى الداخلة الجديد، استعدادا للافتتاح و دراسة مقترح استغلال مستشفى الداخلة العام لإقامة مقر للتأمين الصحي ومستشفى حميات.

4- إنشاء مشروع وادي الجوجوبا بمركز باريس لزراعة ١٥ ألف فدان بزراعات الجوجوبا وذلك ضمن خطة المحافظة لإستحداث زراعات تصديرية غير تقليدية توفر العملة الصعبة.

5- تفعيل مبادرة مكافحة سوسة النخيل بالتنسيق بين مديرية الزراعة والمزارعين لإعلان المحافظة خالية من الآفة.

5- تشكيل لجان مرور مفاجئ لمنازل قرى بشائر الخير وسحب المنازل غير المأهولة من المنتفعين غير المقيمين بها.

6- الموافقة على تخصيص مساحة ٢ فدان لإقامة صالة مغطاة للألعاب الرياضية بطريق موط - الهنداو، وكذلك تخصيص أرض لإنشاء مدرسة مجتمعية بقرى العروبة بالداخلة ومركز شباب بحي ٢٥ يناير بالخارجة، بالإضافة إلى تخصيص ١٠ آلاف م٢ لإنشاء صومعة غلال بمركز باريس.