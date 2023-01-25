التحريات: ماس كهربائى وراء حريق منزل الفنانة جواهر

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، في واقعة نشوب حريق داخل منزل الفنانة جواهر بمنطقة مصر الجديدة، عن أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائي.

وأضافت التحريات، أن الحريق تسبب في خسائر مادية والتهم محتويات مطبخ المنزل.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل الفنانة جواهر بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمت أعمال السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ونشرت الفنانة جواهر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، منشورًا مدعومًا بصور لحريق في مطبخ شقتها وعلقت: "قدر الله وما شاء فعل شب حريق في مطبخ المنزل".