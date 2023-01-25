الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال 8 سنوات.. جامعة طنطا تحتل المركز الثالث في مشروعات محو الأمية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استعرض  الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول حصول الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية طبقا لتقرير انجازات الجامعات المصرية الحكومية فى المشروع القومي للقضاء على الأمية فى مصر.

ورصد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة من 2014 حتى 2022، نجاح الجامعة في محو أمية 81599 دراسا.

جاء ذلك خلال مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، على أهمية القضاء على الأمية، والتي تأتى على رأس أولويات الجامعة وضمن أهم محاور خطتها الاستراتيجية، موضحاً أن الجامعة تتخذ العديد من الاجراءات والآليات التي تضمن تحقيق النتائج المرجوة والقضاء على الأمية والوصول الى مصر بلا أمية، وتمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتعزيز الجوانب المعرفية نحو مستقبل أفضل.

وأكد أن الانجازات المتتالية التي تحققها الجامعة في مشروع محو الأمية تأتى نتاج جهود العديد من فرق العمل، وبالتعاون مع الهيئة  العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، موجهاً خالص شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز العظيم.

من جانبه، قدم الدكتور وليد سمير، منسق محو الأمية بجامعة طنطا، عرضاً تقديميا تناول خلاله إنجازات كليات الجامعة بمشروع محو الأمية لعام 2022، موضحاً أن الجامعة استطاعت تحقيق محو أمية 52907 خلال عام 2022، مقابل 26851 خلال عام 2021، علاوةً على عدد 2949 تم محو أميتهم خلال عام 2022 بقوافل جامعة طنطا إلى المناطق الأكثر احتياجا في محافظة الغربية.

مجلس جامعة طنطا يستعرض تقريرا الانجازات مشروع محو الأميةمجلس

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وائل لطفي

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