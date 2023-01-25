مقتل شخصين على الأقل فى هجوم بـ«سكين» داخل قطار بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين - جار حصرهم- في هجوم بسكين داخل قطار إقليمي بشمال ألمانيا، موضحة أنه تم توقيف مرتكب الحادث المفترض.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الاتحادية، في تصريحات صحفية، إن رجلا هاجم المسافرين في القطار قبل وصوله إلى محطة بروكشتيت نحو الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأفادت الشواهد الأولية بأن الواقعة أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص.

وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الرجل بعد ارتكاب الواقعة بوقت قليل، في بروكشتيت، حسب وسائل إعلام ألمانية.

وتابع المتحدث أن خلفيات الواقعة لا تزال غير معروفة، وتم إغلاق المحطة في بروكشتيت حتى تقوم الشرطة بإجراءاتها.