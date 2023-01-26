الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدًا.. الروم الأرثوذكس توحد بين الطوائف المسيحية في لقاء ودي

الكنيسة
الكنيسة

أعلن دير الأحمر التابع للإيبارشية المارونية في بعلبك، تنظيم  لقاء لكافة المكرسين من كل الكنائس في كنيسة الروم الأرثوذكس، غدًا الجمعة.

وكان الدير قد أعلن إطلاق أسبوع للصلاة بهدف وحدة المسيحيين في كل مكان بالعالم، وبدأ المؤتمر يوم 18 من يناير الجاري وحتى أمس الموافق 25 من الشهر نفسه.

هذا وفي إطار استقباله لشخصيات روحية التقى الحريري راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المطران حنا رحمة في مدينة لارنكا في قبرص. 

حيث أكد المطران رحمة أن لا مشاكل طائفية في لبنان بل المشكلة في حكامه، مشددًا على أن دم رفيق الحريري يجب أن لا يذهب هدرًا، كما ونوه رحمة بضرورة استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ومن جهته شدد بهاء الحريري على ضرورة استرجاع لبنان لحضنه الأساسي وذلك بالتمسك بالشراكة والثنائية، بالإضافة إلى إصلاح العلاقات مع الدول العربية والخليجية الشقيقة.

كما وأكد بهاء الحريري أن العلاقة مع بكركي علاقة خاصة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة ستكون على غرار العلاقة التي جمعت بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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