قيادة الأمم المتحدة: «الكوريتان انتهكتا اتفاقية الهدنة بإرسال الطائرات المسيرة»

انتهت قيادة الأمم المتحدة، إلى أن الكوريتين انتهكتا اتفاقية الهدنة من خلال إرسال الطائرات المسيرة بدون طيار إلى أراضيهما خلال الشهر الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتابعت أن الفريق الخاص بالتحقيق رصد تسلل الطائرات المسيرة في 26 ديسمبر، الأمر الذي دفع الجنوب إلى إرسال طائراته المسيرة بدون طيار إلى الشمال في «خطوة مقابلة».

ونقلت الوكالة الكورية عن مصدر وصفته بـ«المطلع» قوله: «إنه تم إطلاع قائد قيادة الأمم المتحدة الجنرال بول لاكاميرا على نتيجة التحقيق».

دفاع عن النفس

ودافعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن إرسالها طائرات مسيرة إلى أراضي جارتها الشمالية باعتبارها ممارسة لحقها في «الدفاع عن النفس»، مؤكدة أن اتفاقية الهدنة لا تقيد هذا الحق.

وقالت أمس الأول الإثنين: «الجيش أرسل طائرات بدون طيار إلى الشمال عبر خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين كإجراء دفاعي، ردًا على حادث اقتحام الطائرات المسيرة الكورية الشمالية التي اخترقت المجال الجوي الكوري الجنوبي الشهر الماضي، ولا يمكن تقييد ذلك الحق باتفاقية الهدنة».

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع في سول جون ها-كيو في إحاطة دورية إلى أن اختراق كوريا الشمالية لخط الترسيم العسكري بطائرات مسيرة بدون طيار في نهاية العام الماضي يعد «عملًا استفزازيًا ينتهك بوضوح اتفاقية الهدنة والاتفاق الأساسي بين الكوريتين لعام 1991 واتفاقية 19 سبتمبر العسكرية لعام 2018».

وأضاف: «رد الجيش الكوري الجنوبي على الطائرات المسيرة الكورية الشمالية كان متناسبًا مع الاستفزازات العسكرية الواضحة لكوريا الشمالية، وهو إجراء مماثل من حيث الحق في الدفاع عن النفس»، مؤكدًا على أن ميثاق الأمم المتحدة يكفل حق الدفاع عن النفس.