«محلية النواب» تطالب بإنهاء مشكلة تأخر قرارات تخصيص الأراضى لمشروعات النفع العام

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بإنهاء مشكلة تأخر إصدار قرارات تخصيص الأراضي لمشروعات النفع العام بمختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالفتاح محمد شحات الأول: بشأن تخصيص مساحة أرض أملاك دولة من مساحات الأراضي التي تقع على غرب وشرق النيل لإنشاء جبانات جديدة لقرى (بخانس – جزيرة الروم – الزرقة – الشقيقي – القليعة) مركز أبوتشت – محافظة قنا، وذلك بما لا يتعارض مع الصحة العامة، والثاني بشأن تخصيص قطعة أرض "أملاك دولة" لإقامة سوق، للقضاء على تكدس المواطنين على الكوبري المؤدي لمداخل قرى (نجع سباق – قصير بنخاس – النجمة – الحمران – الأميرية)، الناتج عن ازدحام سوق السبت المجاور لقريتي نجع سباق والزرايب التابعتين لمركز أبوتشت – محافظة قنا.

وناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالفتاح محمد شحات، والنائبة سحر صدقي، بشأن سرعة إصدار قرار تخصيص قطعة أرض بزمام قرية الكرنك مركز أبوتشت محافظة قنا لإنشاء مدرسة تعليم ثانوي عام، مع العلم بأنه تمت معاينة وتحديد موقع قطعة الأرض، والهيئة العامة للأبنية التعليمية ليس لديها مانع من إنشاء المدرسة.

أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بإفادتها بتقرير حول سياسة الحكومة في تطوير منظومة قرارات التخصيص والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تلافي الملاحظات الواردة من المحافظين والنواب حول تأخير قرارات التخصيص لمدد تصل إلى 3 سنوات، مما يعطل عملية إحداث التنمية لتتوافق مع الجمهورية الجديدة، على أن يتم موافاة اللجنة بالتقرير خلال 15 يوما من تاريخه .

وتساءل أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ما وجهة النظر في التمسك بهذه المنظومة التي تتسبب فى التأخير، وهناك شكاوى من المسئولين والمحافظين عن تأخر قرارات التخصيص مما يعطل تنفيذ مشروعات تنموية.

وعقب اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، قائلاً: "في غياب المجالس المحلية أصبحت القرارات تخرج من رئيس الوزراء، ولا توجد تأخيرات من وزارة التنمية المحلية".

ورد أحمد السجيني، قائلاً: "وزارة التنمية المحلية المسئول كحكومة أمام البرلمان عن حوكمة هذه المنظومة".

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبونحول بشأن: تأخر تنفيذ أعمال الصرف الصحي بنجع زرابي القارة – مركز أبوتشت – محافظة قنا، على الرغم من انتهاء تنفيذ أعمال الصرف الصحي بقرية القارة نفسها، الأمر الذي يؤثر بالسلب على حياة المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة حنان عوض بشأن تأخر تخصيص قطعة أرض رقم (5) أملاك دولة والكائنة بشارع الجناين بمنطقة الصعايدة – مركز دشنا– محافظة قنا، لإنشاء وحدة تضامن، بالرغم من استكمال خرائط القطعة وتسليمها للوحدة المحلية بمركز دشنا.

وأكد أحمد السجيني أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعد لزيارة ميدانية في شهر مارس المقبل إلى محافظة قنا، لتفقد بعض المشروعات والوقوف على المشكلات.