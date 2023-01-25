الكنائس تختتم أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين حول العالم

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، اليوم الاربعاء، باليوم الأخير من أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين تحت شعار العدل الذي يعيد الشركة.

وتحيي الكنيسة في جميع أنحاء العالم، أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، للفترة بين (18 -25) يناير، حرصا منها على الاتحاد دوما بمن هو منبع ايمان الكنائس جميعا، والذي هو السيد المسيح، والذي تصب فيه طقوس جميع الكنائس على اختلافها معبرة عن محبتها له وتمسكها برسالته.

وذكرت الكنائس في عظتها بهذه المناسبة: كتاب المزامير هو عبارة عن مجموعة صلوات وتسابيح ومراثٍ وارشادات من قبل الله لنا.. يدعو الله في المزمور 82 إلى العدل الذي يحافظ على حقوق الإنسان الأساسية التي يستحقها جميع الناس: الحرية والأمان والكرامة والصحة والمساواة والمحبة.

ووجهت الكنائس الحديث للشعب في اليوم الاخير قائلة: كشعب الله، كيف تكون كنائسُنا مدعوّة للالتزام في سبيل العدالة التي توحّدنا في أعمالنا الهادفة إلى محبة جميع أفراد عائلة الله وخدمتهم؟

واختتمت الكنائس اليوم الاخير بالصلوة التالية: اللهم، انت خالق وفادي كلّ الأشياء، علّمنا أن ننظر إلى داخلنا لنتأصّل في روحك، روح المحبة، حتى ننطلق إلى الآخرين بحكمة وشجاعة، لنسلك دائمًا طريق المحبة والعدالة. هذا ما نسألك باسم ابنك يسوع المسيح في وحدة الروح القدس.