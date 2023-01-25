تحريات مكثفة لكشف غموض مقتل سيدة بطلق نارى فى قنا

قُتلت مُسنة، اليوم الأربعاء، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية كوم يعقوب، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل سيدة عجوز بطلق ناري، في قرية كوم يعقوب مركز أبوتشت.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص، مقتل "انشراح ر ب، 70 سنة"، إثر إصابتها بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية كوم يعقوب مركز أبوتشت.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.