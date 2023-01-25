الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: «تضحيات رجال الشرطة لا تقدر بثمن»

النائب مصطفى الكحيلى
النائب مصطفى الكحيلى

أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في مختلف القطاعات.

وأشاد "الكحيلي" في بيان له، بمناسبة عيد الشرطة الـ71، بمجهودات وزارة الداخلية في حفظ أمن واستقرار الوطن، ومكافحة الجريمة وتحقيق الأمن في كل ربوع مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية المتواصلة يسطرها التاريخ بأحرف من نور، منوهًا بأن الشرطة المصرية قدمت شهداء بالمئات من أجل الحفاظ على أمن البلاد، وأن الشعب المصري يقدر كل هذه التضحيات.
 
وهنأ "الكحيلي" رجال الشرطة وأسر الشهداء بالعيد الـ71، مؤكدًا أن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ مصر ونموذجًا للتضحية والفداء.

وأضاف أن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهودًا كبيرًا في محاربة الإرهاب وداهمت العديد من البؤر الخطرة  لإحباط أى محاولة لتعكير صفو وسلم المجتمع.

وتابع: "تاريخ رجال الشرطة حافل بالتضحيات التى سجلها التاريخ بأحرف من نور فى سبيل الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد".

الاحتفال بعيد الشرطة الشرطة المصرية النائب مصطفى الكحيلى بطولات رجال الشرطة ضحيات الشرطة المصرية رجال الشرطة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق معرض «عبدالرحيم عمرو» بالعجوزة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

ضبط 12 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة

تايانى: إحلال الاستقرار فى ليبيا أمر بالغ الأهمية لإيطاليا

استمر قرابة دقيقة.. زلزال يهز القاهرة والجيزة

وفاة المخرج سميح منسى عن عمر ناهز 63 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن