برلمانى: «تضحيات رجال الشرطة لا تقدر بثمن»

أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في مختلف القطاعات.

وأشاد "الكحيلي" في بيان له، بمناسبة عيد الشرطة الـ71، بمجهودات وزارة الداخلية في حفظ أمن واستقرار الوطن، ومكافحة الجريمة وتحقيق الأمن في كل ربوع مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية المتواصلة يسطرها التاريخ بأحرف من نور، منوهًا بأن الشرطة المصرية قدمت شهداء بالمئات من أجل الحفاظ على أمن البلاد، وأن الشعب المصري يقدر كل هذه التضحيات.



وهنأ "الكحيلي" رجال الشرطة وأسر الشهداء بالعيد الـ71، مؤكدًا أن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ مصر ونموذجًا للتضحية والفداء.

وأضاف أن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهودًا كبيرًا في محاربة الإرهاب وداهمت العديد من البؤر الخطرة لإحباط أى محاولة لتعكير صفو وسلم المجتمع.

وتابع: "تاريخ رجال الشرطة حافل بالتضحيات التى سجلها التاريخ بأحرف من نور فى سبيل الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد".