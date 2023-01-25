بـ25 مليون جنيه.. القبض على زوجين بتهمة الإتجار في المخدرات وغسيل الأموال

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بمحافظة القاهرة، على خلفية اتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش المخدر) وغسل الاموال غير المشروعة من خلال بيع وشراء العقارات.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن ترويج المتهمين للمخدرات بنطاق محافظة القاهرة، متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم وغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال قيامهما "بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية، المعاملات المالية".

وتبين من التحريات قيام المتهمان بإيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.