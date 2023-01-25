الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يُكرم كبير أخصائي التغذية لبلوغه سن المعاش

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المهندس أنور جاد الكريم كبير أخصائيين التغذية بدرجة مدير عام بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، وذلك لبلوغه السن القانونية، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

حضر فعاليات حفل التكريم كل من  المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور عنبر محمود مدير المركز، وعدد من العاملين من مختلف إدارات الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن “جاد الكريم” أدى رسالته على أكمل وجه وكان داعماً ومتعاوناً مع إدارة الجامعة بصفة مستمرة، تاركاً للأجيال اللاحقة قدراً كبيراً من التطوير والتحديث الذي تم على يديه خلال توليه مهام عمله.

وتابع: “مسيرته العملية تشهد له بالخبرة الكبيرة والعطاء الوفير، والأمانة والإخلاص فى العمل، إلي جانب الصدق والمحبه مع الجميع من الزملاء، مقدماً مكافأة مالية له تقديراً لمجهوداته خلال 31 عاماً بالجامعة بكل إخلاص وصدق”.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي أن الجامعة تحرص دائماً علي تقدير جميع العاملين وتكريمهم لمجهوداتهم، فهذا التكريم  هو حق من حقوقهم  على الجامعة، وفرصة رائعة لإظهار المودة والإمتنان لجهد وعمل سنوات طويلة، وأيضا للتأكيد على الترابط والعرفان وتوطيد  العلاقات الإنسانية .

وأعرب  المهندس أنور جاد الكريم عن سعادته بالتكريم واعتزازه بعمله بالجامعة، خلال سنوات خدمته الوظيفية التي بدأت بتعيينه 4 اكتوبر 1992 بالمستشفى الجامعي، وبعد ذلك التحق للعمل كمدير عام بالمطعم المركزي، ثم مدير عام إدارة التغذية بالمستشفيات الجامعية، و مدير عام وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة، وأخيراً كبير اخصائيين بدرجة مدير عام بمركز تنمية قدرات  أعضاء هيئة التدريس.

إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس التخرج التعامل استمارة الدكتور مصطفى عبدالخالق

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وائل لطفي

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