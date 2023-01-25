خبير علاقات دولية: زيارة الرئيس السيسى إلى الهند أعادت تشكيل السياسة الخارجية

علقت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهند.

وقالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند أعادت تشكيل نمط السياسة الخارجية.

وأضافت أن زيارات الرئيس السيسي المتوالية لعدد من الدول أعادت تشكيل نمط العلاقات والسياسة الخارجية المصرية، موضحة أن ذلك يعمل على تمدد في دوائر العلاقات الدولية والتنوع في الشركات بخلاف الدوائر التقليدية التي تم الاعتياد عليها سواء العربية أو الأوروبية.

وأشارت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الرئيس السيسي تناول عددا من المباحثات مع رئيس وزراء الهند شهدت إدارة مشتركة؛ للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.