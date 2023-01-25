أرتيتا: اللعب ضد مانشستر سيتي اختبار صعب وهذا ما نحتاجه في وسط ملعبنا

تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن مواجهة مانشستر سيتي، معتبرًا أنها مباراة صعبة أمام الفريق الأفضل في العالم.



ويلتقي أرسنال مع نظيره مانشستر سيتي، بعد غدٍ الجمعة، في مباراة الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "اللعب ضد مانشستر سيتي اختبار صعب في رأيي أمام الفريق الأفضل في العالم".



وأكد أرتيتا أن فريقه لا يعاني من إصابات جديدة مع استمرار غياب محمد النني، وجابريل خيسوس، وريس نيلسون، وشدد على غيابهم عن المباراة، ثم تطرق للحديث عن جابريل خيسوس: "هو يريد أن يكون جاهزًا الأسبوع المقبل، ولكنه هذا غير واقعي إنه يدفع الجميع ويقود الجميع لأقصى الحدود، نأمل أن تكون الفترة أسابيع وليست شهور".



وعن النني على وجه الخصوص، قال: "بوضوح لديه مشاكل في ركبته ويتم فحصها في الوقت الحالي، وسأرى تطور ذلك في الأيام المقبلة، مو ليس شخصًا يشتكي على الإطلاق ولكنه ليس متاحًا حتى الآن وهناك شكوك حول سلامته، دعنا نرى ماسيحدث".

وعن التعاقدات الجديدة خلال الانتقالات الشتوية قال: "إذا كان هناك شيء متاح لنا سيجعلنا نتحسن، سننظر إليه"، كما أشاد بلاعبه الجديد ليوناردو تروسارد قائلًا: "أرى لاعب يريد أن يحقق شيئًا ما هنا، أعرف أن مستوى إيدي نيكيتاه فاجأ البعض ولكنني على يقين أنه بإمكانه التحسن أكثر".



وتطرق للحديث عن تدعيمات وسط ملعبه: "حسنًا نحن بحاجة لمزيد من التغطية في وسط الملعب بشكل مثالي إذا استطعنا ولكن بشكل واضح الأمور معقدة في سوق الانتقالات الجاري، ولكني أقول دائمًا أن الشيء الأكثر أهمية هو أننا نحصل على الأداء والوقت الذي نحتاجه في الملعب مع اللاعبين المتاحين اليوم، هذا أمر جيد".



وعلق على تعاقد الفريق مع جاكوب كيوير، قائلًا: "هذا يمنحنا المزيد من التغطية، كنا نملك 3 لاعبين فقط في قلب الدفاع وكان ذلك يشكل نقصًا، جاكوب بإنكانه تأدية أدوار مختلفة وهو لاعب مرن وسيزيد من قوة الفريق".



وأشاد بعقلية أولكساندر زينشنكو، قائلًا: "زينشنكو قدم لنا عقليته وما جلبه لنا هو رغبة حقيقية في تحقيق الفوز".



الجدير بالذكر أن زينشنكو يلعب ضمن صفوف فريق أرسنال، عقب انتقاله من نادي مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.