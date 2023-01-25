بعد تصدر يسرا اللوزي التريند بسبب «جروب الماميز».. ماذا يحدث داخل هذه الجروبات؟

احتل اسم الفنانة يسرا اللوزي، التريند على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي لموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام تفاصيل شخصيتها في فيلم "جروب الماميز"، من خلال صورة جديدة ظهرت خلالها متألقة بمظهر جديد حيث قصة الشعر القصيرة والملامح البسيطة التي من المتوقع أن تجسد من خلالها شخصية أم أو معلمة.

ونظرا لانتشار قصص النساء الآونة الأخيرة في الجروبات التي تضم النساء حديثي الزواج وحديثي الحمل وحديثي الولادة، تواصلت “الدستور” مع بعض المشاركات في هذه الجروبات، لمعرفة أسرار المناقشات والتجارب الشخصية في "جروب الماميز".

ما يحدث داخل جروب الماميز؟

تروي سوزان كامل، إحدى المشاركات في "جروب الماميز"، تجربتها وتقول: أكثر ما يتم مناقشته في هذه الجروبات بين النساء، هو مشاكل حول الطفل والمرأة والمشاكل الجنسية بين الزوج والزوجة، وكيفية اهتمام المرأة بنفسها.

أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في جروب الماميز

تنقسم الموضوعات داخل "جروب الماميز" حسب سوزان لقسمين، مشاكل الأطفال وطرق تربيتهم، والموضوعات الجنسية "وهي التي تتسم بالطابق الفكاهي"، فينصح النساء بعضهن بوضع زيت خروع للزوج في الأكل حتى لا يرهقها في العلاقة الجنسية، وأخرى تعطي نصائح لمن تشتكي من هجر زوجها لها.

بينما الأسئلة الخاصة بالطفل وصحة الأم، يكون معظمها من الأمهات الجدد الذين يخوضون تجربة الأمومة لأول مرة، وكل شيء بالنسبة لهم يكون جديدا، من كيفية التعامل مع الطفل الرضيع، فحسب سوزان، يرد على هذه الأسئلة الأمهات القدامي، اللاتي يعرفن في الغالب كيفية التعامل مع الطفل، وأسباب أمراضه وهو صغير وكيفية علاجها.

أكثر ما أثار تعجب سوزان كامل، هو الأمهات اللاتي يتعاملن مع كوارث أبنائهن ببرود أعصاب، فروت قصة طفل فتحت رأسه وسال في دمائه أو طفل حرارته تخطت الأربعين درجة، وتسأل بهدوء على الجروب كيف تتصرف؟ لأنها ترى في هذه الحالة ضرورة النزول للمستشفى دون السؤال على جروب، وهذه الفئة يوجه إليها انتقاد لاذع من ضرورة نزولها المستشفى.

لا تنكر سوزان كامل أنها استفادت في بداية دخولها جروب الماميز، فكانت تسأل طوال الوقت في الفترة الأولى من حملها وولادتها، لأن كل شيء في هذه الفترة يكون غريبا ومخيفا بالنسبة لهم.

من جانبها، كشفت غدير محمود، أن أكثر ما يتم مناقشته في "جروب الماميز" سؤال الأمهات الجدد حول ما يحدث للطفل من مشاكل غريبة عليها، فتسأل الأمهات "هل حدث لطفلك هذا من قبل؟" وتبدأ بأخذ النصائح منهن، فضلا عن السؤال عن الأطباء الثقة الماهرين في محيط المنطقة التي تقطن فيها، فضلا عن كيفيفة التعامل بعد تطعيم الطفل.

الاختلافات بين النساء في جروب الماميز

ضمن الاختلافات الموجودة في جروب الماميز حسب حديث سوازن، هو نصائح النساء كبيرات السن، أو اللاتي من طبقات اجتماعية بسيطة، وغير مثقفات، واللاتي يعطين النساء نصائح بتحمل أزواجهن مهما فعل فيهن، بينما لا يتهاون مع امرأة أخطأت في حق زوجها، كما أنهن كثيرات الحديث و "الرغي" في أمور ليست بالمهمة، وتقول: قد يرجع ذلك لعدم انشغالهن، بينما الأمهات من فئة المثقفات، فأسئلتهن تكون حقيقية وواضحة، وأيضا ردود النساء من نفس الفئة، تكون بنصائح حقيقية.

من ناحية أخرى، ترى غدير محمود، أن في مسألة أمراض الأطفال، فالجميع في نفس الأمر، ولا يحاول أحد أن يفرض رأيه على الآخر، فعند مثلا ارتفاع حرارة الطفل، فكل أم لها طريقة في معالجة الموضوع، والشخص الذي يعرض مشكلته، يختار أقرب طريقة له لحل مشكلته.

أكثر النصائح المتبادلة داخل جروب الماميز

أكثر النصائح المتبادلة داخل جروب الماميز، تكون حول طريقة إطعام الطفل، خاصة بعد الـ 6 أشهر الأولى، ويعرضن الأمهات وصفات لوجبات الأطفال بعد الـ 6 أشهر، ومتى يشرب اللبن الحيواني، والتي أكدن أنها تكون بعد عمر عام، وهذا حسب حديث غدير، والتي تقول: الجميع طبعا ينصح بالرضاعة الطبيعية، وعرض أخصائيين لحل المشكلة.

الكلام عن الأطفال في "جروب الماميز" يأخذ الحيز الأكبر، ولكن هناك بعض الأحاديث حول وسائل الحمل ومنع الحمل، وطريقة الحفاظ على الجسم بعد الولادة، والفيتامينات التي لابد أن تأخذها الأم، وتؤكد غدير: في هذه الجروبات تدور المواضيع حول صحة الأم والطفل.

موعد عرض جروب الماميز

وكتبت يسرا اللوزي عن فيلم "جروب الماميز": من كواليس تصوير فيلم جروب الماميز، يوم 1 فبراير، بجميع دور العرض.

قصة فيلم جروب الماميز

ومن المقرر، أن تدور أحداث "جروب الماميز" حول إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

أبرز المشاركين في فيلم جروب الماميز

ويشارك يسرا اللوزي في بطولة فيلم جروب الماميز عدد من النجوم، أبرزهم، الفنانة روبي، ودارين حداد، والفنان محمد ثروت، وحازم إيهاب، من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح، قصة وإنتاج محمد رشيدي.