قبل مواجهة الليلة.. أفضلية تاريخية لمنتخب السويد أمام مصر في كرة اليد

مواجهة مرتقبة سيخوضها المنتخب المصري، في التاسعة والنصف مساء اليوم، عندما يلتقى نظيره السويدي، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا بكل بولندا والسويد.

ويتفوق منتخب السويد، على المنتخب المصري، في تاريخ مواجهتهما، سواء ببطولات العالم أو دورات الألعاب الأوليمبية.

وحقق المنتخب السويدي، الفوز في سبع مباريات، مقابل انتصارين فقط للمنتخب المصري، بينما كان التعادل سيد الموقف في مباراة واحدة.

ويستعرض "الدستور" تاريخ مواجهات مصر والسويد في كافة المسابقات..

تاريخ المواجهات في بطولات العالم

المواجهة الأولى التي جمعت مصر والسويد، كانت في بطولة العالم عام 1964 والتي أقيمت في تشيكوسلوفاكيا.

وأقيمت المباراة، ضمن مرحلة المجموعات للبطولة، حيث انتهى اللقاء بفوز السويد بنتيجة 26-11.

المواجهة الثانية، كانت في بطولة العالم عام 1995، والتي أقيمت بإيسلندا، حيث التقي المنتخبان ضمن مرحلة المجموعات للبطولة.

وانتهت المباراة بفوز السويد بنتيجة 33-22

المباراة الثالثة، التي جمعت المنتخبين، كانت في دور المجموعات، لبطولة العالم 2003، والتي أقيمت بالبرتغال.

وانتهت المباراة بفوز السويد بنتيجة 29-23

المباراة الرابعة، بين مصر والسويد، كانت في دور المجموعات لبطولة العالم 2015، والتي استضافتها قطر.

وانتهى اللقاء، بتعادل مثير بنتيجة 25-25

المواجهة الخامسة، كانت في دور المجموعات لبطولة العالم 2017، التي أقيمت بفرنسا، وانتهت المباراة بفوز السويد بنتيجة 33-26

المواجهة السادسة، التي أقيمت بين الفريقين، كانت ضمن دور المجموعات في بطولة العالم 2019، والتي أقيمت بكل من الدانمارك وألمانيا.

وانتهت المباراة، بفوز السويد بنتيجة 27-24.

المواجهة السابعة، جمعت المنتخبين في بطولة العالم لعام 2021، التي أقيمت بمصر، حيث التقى منتخبي مصر والسويد، في إطار دور المجموعات الأول للبطولة.

وحقق منتخب السويد، فوزًا صعبًا على مصر، بنتيجة 24-23.

تاريخ المواجهات في دورة الألعاب الأوليمبية

وعلى صعيد مسابقات كرة اليد، بدورات الألعاب الأوليمبية، التقى منتخبا مصر والسويد، للمرة الأولى، خلال منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة، التي أقيمت بدورة (سيدني) عام 2000

وانتهت المباراة، بفوز السويد بنتيجة 27-23

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016، التقت مصر مع السويد، في منافسات دور المجموعات للبطولة.

وشهدت المباراة، انتصارًا مثيرًا لمنتخب مصر على السويد، بتحقيقه فوزًا مثيرًا بنتيجة 26-25.

وفي دورة طوكيو 2020، التي أقيمت صيف عام 2021، التقى المنتخبان في دور المجموعات للمسابقة.

وحقق المنتخب المصري، فوزًا مستحقًا على السويد بنتيجة 27-22.

