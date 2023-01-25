الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه مطروح» يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ71

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اللواء السيد سلطان،  مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح في مكتبه بمقر مديرية أمن مطروح، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة الـ٧١.  

IMG-20230125-WA0079

وأشاد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالدور الحيوي والهام لرجال الشرطة بمطروح في تحقيق الأمن والسلام في جميع أرجاء المحافظة وتكاتفهم مع أبناء المحافظة ودعمهم في جميع المواقف والمناسبات ومتمنيا لهم بمزيد من الفخر والسعادة والتقدم ومزيد من الأعياد السعيدة والمناسبات المفرحة داعيا لمصرنا الغالية ولقيادتها الحكيمة بدوام النصر والفخر والعزة والتقدم والارتقاء. 

IMG-20230125-WA0078

جاء ذلك بحضور محمد خضر، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة للعلاقات العامة والإعلام والأزمات، والعقيد شريف نصر مدير عام إدارة الأمن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

IMG-20230125-WA0077
ذكرى عيد الشرطة المجيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي رجال الشرطة عيد الشرطة مديرية أمن مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

استمر قرابة دقيقة.. زلزال يهز القاهرة والجيزة

تقرير يكشف أسباب هبوط الذهب فى البورصة العالمية

89 وظيفة شاغرة في 24 تخصصًا بمستشفيات القاهرة

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات الأعمال في تطوير قرى سهل الطينة

رئيس الوزراء يتفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

عيد الشرطة 71 | توزيع ورود وحلوى على المواطنين في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن