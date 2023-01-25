رئيس «مياه مطروح» يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ71

زار الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح في مكتبه بمقر مديرية أمن مطروح، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة الـ٧١.

وأشاد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالدور الحيوي والهام لرجال الشرطة بمطروح في تحقيق الأمن والسلام في جميع أرجاء المحافظة وتكاتفهم مع أبناء المحافظة ودعمهم في جميع المواقف والمناسبات ومتمنيا لهم بمزيد من الفخر والسعادة والتقدم ومزيد من الأعياد السعيدة والمناسبات المفرحة داعيا لمصرنا الغالية ولقيادتها الحكيمة بدوام النصر والفخر والعزة والتقدم والارتقاء.

جاء ذلك بحضور محمد خضر، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة للعلاقات العامة والإعلام والأزمات، والعقيد شريف نصر مدير عام إدارة الأمن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.