الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: الموازنة الجديدة تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الموازنة الجديدة التي تم إعدادها حاليًا، تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إلى اهتمام الدولة بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة، لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتًا في هذا الصدد إلى بدء معارض أهلًا رمضان هذا الشهر في موعد مبكر.

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