الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء يعقد اجتماعه الدوري

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في خدمة المجتمع والقطاع العام والخاص؛ لتقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والبحوث لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الباحثين على زيادة معدلات النشر العلمي في المجلات العلمية المحلية والدولية، ومؤكدًا على أهمية تقديم رؤية مُستقبلية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يخدم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة بمختلف القطاعات وبكافة أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر هيئة الاستشعار عن بعد.

وتناول المجلس العديد من الموضوعات المُتعلقة بالترقيات وتعيينات أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالهيئة.

وقدمت اللجان العلمية الدائمة لترقيات الباحثين بالهيئة عرضًا تقديميًا حول شئون الهيئة، كما تمت مناقشة إمكانية إضافة مجالات عامة وتخصصات دقيقة لمجالات الترقية بالهيئة وكذلك متابعة تنفيذ التكليفات السابقة.

وعرض الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، آخر المُستجدات لمبنى الهيئة الجديد والحاضنة التكنولوجية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، كما عرض موجزًا حول إنجازات الهيئة لعام 2022، حيث تم عرض البرامج الرئيسية للهيئة وزيادة معدلات النشر العلمي فقد تم نشر 123 ورقة بحثية خلال عام 2022 ما بين مجلات محلية ودولية، واستعراض المشروعات التعاقدية والبحثية التي تُنفذها الهيئة، وكذا الأنشطة التدريبية التي تقوم بها الهيئة على الصعيد المحلي والدولي، بالإضافة إلى إنجازات الهيئة في إقامة الحاضنة التكنولوجية ونادي ريادة الأعمال والمشاركة فى المؤتمرات الدولية وتنفيذ ورش عمل مختلفة وتنفيذ الاتفاقيات، وتوقيع بروتوكولات تعاون على الصعيدين المحلي والدولي، وعرض تطورات الشركة المصرية لخدمات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والمشروعات التي تم تنفيذها من خلال الشركة.

 

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