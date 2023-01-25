كهربا يغادر مقر اتحاد الكرة بعد انتهاء التحقيق معه

غادر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، مقر اتحاد كرة القدم، بعد انتهاء التحقيق معه أمام لجنة الانضباط، اليوم الأربعاء.

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد تقدم بشكوى رسمية أمام لجنة الانضباط لإيقاف محمود كهربا.

كما تقدم الأهلى بثلاث شكاوى رسمية ضد مرتضى منصور لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الانضباط لتحقيق معه فيما نسب له من اتهامات وشتائم لمحمود كهربا ومحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

ومن المقرر أن يتم استدعاء مرتضى منصور للاستماع لأقواله خلال الأسبوع المقبل، وبعدها يتم إعلان القرارات سواء بالنسبة لشكوى الزمالك ضد محمود كهربا أو شكوى الأهلى ضد مرتضى منصور.

وكان كهربا، قد وصل ظهر اليوم، مقر اتحاد الكرة، لحضور جلسة التحقيق التي عقدتها لجنة الانضباط.

يذكر أن الأهلي قد تغلب على الزمالك، بثلاثية نظيفة، في مباراة القمة، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.