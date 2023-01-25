الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صدام ناري بين إسبانيا وإيطاليا.. وهولندا تلتقي كرواتيا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية (2022-2023)، والتي أجريت ظهر اليوم الأربعاء، بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية ستجمع منتخبي إسبانيا وإيطاليا.

وستكون تلك المواجهة بمثابة نسخة مكررة من المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي شهدت فوز إيطاليا، بركلات الجزاء الترجيحية.

كما أسفرت القرعة عن وقوع منتخب كرواتيا في مواجهة المنتخب الهولندي «المضيف».

وكان «يويفا» قد أعلن في نوفمبر الماضي، منح هولندا، شرف استضافة الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية، على أن تجرى المنافسات بمدينتي روتردام وأنشخيدة.

ومن المقرر أن تقام مباراة هولندا وكرواتيا، يوم الرابع عشر من يونيو المقبل، على ملعب (دي كويب) بمدينة روتردام، بينما ستقام مواجهة إسبانيا وإيطاليا، يوم الخامس عشر من نفس الشهر، على ملعب (دي جرولش فيسته) بمدينة أنشخيدة.

وستقام مباراتي تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية يوم الثامن عشر من يونيو.

وسيحتضن ملعب (دي كويب) مباراة النهائي على أن تقام لقاء تحديد المركز الثالث، على ملعب (دي جرولش فيسته).

 

دوري الأمم الأوروبية اسبانيا إيطاليا هولندا كرواتيا دوري أمم أوروبا

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