الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ اقتصاد عن زيارة السيسى للهند: استشراف للمستقبل

زيارة السيسي للهند
زيارة السيسي للهند

علق عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، مؤكدًا أنها زيارة مهمة جدًا معتبرها زيارة استشراف للمستقبل.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الأربعاء، أن مصر لديها رؤية اقتصادية استراتيجية في التجارة الخارجية والاقتصاد الدبلوماسي منذ سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الهند دولة تنمو بشكل كبير جدًا، حيث إنها قوة اقتصادية كبرى على مستوى العالم، موضحًا أن مصر تعمل على تعزيز العلاقات مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الهند وفيتنام على سبيل المثال.

أستاذ اقتصاد: حجم الاقتصاد الهندي يفوق الاقتصاد البريطاني

وأكد أن الهند تجاوزت دولًا أوروبية مثل فرنسا من حيث الاقتصاد الداخلي الذي وصل إلى حوالي 2.9 ترليون دولار، في حين أن حجم الاقتصاد الفرنسي 2.7 ترليون دولار.
وتابع: «هناك توقعات بأن يفوق الاقتصاد الهندي حجم الاقتصاد البريطاني، ومن الممكن أن تصل إلى المركز الخامس على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد».

مصر والهند العلاقات بين مصر والهند الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة الرئيس السيسي للهند العلاقات الثنائية بين مصر والهند اكسترا نيوز

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