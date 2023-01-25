الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تقنية ثورية.. مايكروسوفت تتيح استخدام خرائط جوجل بدون إنترنت

جوجل
جوجل

أكد موقع "CNET" الأمريكي أن خدمات جديدة من عملاق البحث الأمريكي جوجل، خاصة بخدمات الخرائط “جوجل مابس” (google maps)، لاستخدامها على الهواتف دون الحاجة الى الإنترنت.

وتابع أن كل المطلوب هو تحميل تطبيقات خرائط جوجل اثناء الاتصال بالإنترنت، وتحديد مكان الرحلة والمناطق التي سيتم الذهاب اليها وتنقطع فيها الإنترنت.

كيفية تنزيل خرائط جوجل 

وكشف الموقع عن تفاصيل كيفية تنزيل خرائط جوجل في وضع عدم الاتصال، مشيرة إلى أن الامر لا يحتاج لتنزيل جوجل مابس بالكامل، بدلا من ذلك يتم تنزيل منطقة معينة سيتم الجلوس بها مزيدا من الوقت.

وأشار إلى أنه من أجل تنزيل خريطة في خرائط جوجل دون اتصال بالإنترنت، يجب فتح  تطبيق خرائط Google من على الهاتف والنقر فوق صورة الملف الشخصي في أعلى اليمين.

وفي القائمة التي تظهر، انقر فوق الخرائط بلا اتصال بالإنترنت تحديد خريطتك الخاصة.

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مميزات خرائط جوجل دون انترنت 

وتعد خاصية خرائط جوجل دون انترنت  من اهم المميزات التي طرحتها جوجل، فمن الممكن  كتابة مدينة أو منطقة في "جوجل مابس"  ثم الضغط على زر التنزيل الذي يظهر في النافذة المنسدلة لتنزيل الخريطة في وضع عدم الاتصال. 

كما انه يجب أن تكون متصلاً بشبكة واي فاي Wi-Fi لتنزيل الخريطة، عند الرغبة في التنزيل عبر الهاتف الخلوي، فانتقل إلى صفحة الخرائط بلا اتصال بالإنترنت، والنقر فوق رمز الترس في أعلى اليمين، إضافة الى النقر فوق وقت تنزيل الخرائط غير المتصلة بالإنترنت وحدد عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة الهاتف المحمول. 

وبمجرد تنزيل الخريطة، ستتم الاعادة إلى صفحة الخرائط بلا اتصال بالإنترنت، حيث أنه من الممكن رؤية جميع الخرائط غير المتصلة بالإنترنت.

ويشير الموقع إلى أنه باستخدام جوجل مابس دون الانترنت، سيتم الحصول على فكرة عامة فقط عن المدة التي يجب ان تستغرقها الرحلة، لكن اتجاهات النقل العام وركوب الدراجات والمشي ستكون غير متاحة في وضع عدم الاتصال بالانترنت.

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