«مقتل بخيتة القصاصة» مجموعة قصص جديدة لـ خالد إسماعيل

صدرت عن"دارميريت للنشر بالقاهرة" المجموعة القصصية “مقتل بخيتة القصاصة" للقاص والروائي خالد إسماعيل، وتضم 8 قصص هم "قطار الليل، ليلة الخميس، فخ الذكريات، مقتل بخيتة القصاصة، لعبة الرفاق، معاش مبكر، حورية من كوم أشقاو، سيرة مناضل" إضافة إلى رواية قصيرة "مذكرات رفيق".

المجموعة الجديدة هى الثالثة للكاتب الذى صدر له "درب النصارى ـ1997"، و"غرب النيل ـ 2002" وله أعمال روائية منها “عقد الحزون، عرق الصبا، حكايات عائلية، أوراق الجارح، قهوة الصحافة، زهرة البستان”.

وتتراوح الأجواء والعوالم التى يرصدها الكاتب بين "جنوب الصعيد " و"هوامش القاهرة الكبرى"، وينتمي إلى "جيل التسعينيات السردى"، وقدم تجربته للمهتمين بالثقافة ثلاثة من أعيان الثقافة المصرية هم الراحلون "عبدالوهاب الأسوانى وعبدالرحمن الأبنودى وفاروق عبدالقادر" وتناول عدد من النقاد الأكاديميين أعماله بالنقد منهم الدكتور محمد سليم شوشة والدكتور مصطفى الضبع والدكتور مجدى توفيق والدكتور يسرى عبدالله والدكتور شريف الجيار.

وقال الكاتب خالد إسماعيل: "مجموعتى القصصية ـ مقتل بخيتة القصاصة ـ ترصد مجتمع جنوب الصعيد في الفترة الممتدة بين الأربعينيات والتسعينيات من القرن الماضى، وتعرض الخصوصية الثقافية لمنطقة "كوم العرب" التى تتبع إداريا محافظة سوهاج وهى منطقة التقاء الثقافة المصرية القديمة والقبطية والعربية، الأمر الذى جعل اللقطات والمشاهد التى تتضمنها قصص المجموعة معبرة عن الخصوصية الثقافية لهذه المنطقة وبالنسبة للغة التى كتبت بها القصص فهى لغة تجمع بين "الفصحى والعامية" فى سبيكة لغوية وهى الطريقة التى وضع قواعدها النظرية الرائد الراحل يحيى حقى الذى وضع نظرية "حتمية اللفظ" ومعناها التعبير عن المعانى بالألفاظ القادرة على توصيل الرسالة للقارىء دون التوقف أمام أصول هذه الألفاظ، فالعامية تستطيع التعبيرعن بعض المعانى التى لا تستطع اللغة الفصحى التعبير عنها فى بعض الأحيان.

جدير بالذكرأن خالد إسماعيل له عشر روايات منها "عقد الحزون، زهرة البستان، قهوة الصحافة، حكايات عائلية، أوراق الجارح، العباية السودا، أرض النبى".