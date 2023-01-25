ضبط مالك مخزن لتجهيز الوجبات السريعة فى القاهرة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخزن لتجهيز الوجبات السريعة التابع لإحدى المطاعم بمحافظة القاهرة.

بحوزته كمية قدرها 1,1 طن مصنعات لحوم، مقطعات دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.