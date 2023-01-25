طبيب الإسماعيلي يكشف موقف الشامي والمحمدي من مواجهة الداخلية

كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهازالطبي للإسماعيلي، عن موقف باهر المحمدي قلب الدفاع، من اللحاق بمواجهة الداخلية بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية بالدوري الممتاز

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الداخلية، الجمعة المقبلة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

وقال الباز في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي: "المحمدي سيخضع للراحة وسيكون جاهزاً فى لقاء الداخلية".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو يرفض المجازفة بأي لاعب غير جاهز للمشاركة الكاملة حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأشار طبيب الدراويش إلى أن اللاعب تعرض لإجهاد فى العضلة الخلفية، والتي على إثرها تم استبداله فى نهاية مواجهة الفريق أمام أسوان بالجولة الماضية.

وعن موقف المهاجم محمد الشامي، أوضح طبيب فريق الدراويش: "اللاعب أدي تدريب استشفائي اليوم مع زملائه، وسينتظم غدًا في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الداخلية".

وتابع: "محمد الشامي قد تعرض لكدمة في الركبة وجزع في أربطة الركبة مؤخرا".

وكان نادي الإسماعيلي، أصدر بيانا رسميا في وقت سابق للرد على حقيقة إيقاف القيد للفريق ونقل خمسة خارج الإسماعيلية، بسبب أزمة لاعبه السابق إبراهيم حسن.

جاء فيه: «شأن ما تردد علي بعض وسائل الإعلام، بصدور قرار يتضمن إيقاف القيد الشتوي للفريق الأول لكرة القدم، ونقل خمس مباريات له خارج الإسماعيلية مع حرمانه من جماهيره في قضية لاعب الفريق الأسبق إبراهيم حسن، ويؤكد النادي الإسماعيلي أنه قد تم التقدم بتظلم رسمي يوم 28 من الشهر الماضي، قبل أن يتم إرسال حيثيات التظلم يوم 9 يناير الجاري طبقا للمواعيد المحددة، ويشير النادي الإسماعيلي، إلى أن المحكمة الرياضية الدولية سوف تصدر قرارها في هذا الشأن يوم 17 فبراير القادم، وبالتالي فأن الجميع ينتظر قرار المحكمة الرياضيه الشهر المقبل، مع التأكيد على أن قرار لجنة الانضباط ليس نهائي وقابل للطعن ولم تعلن اللجنة موعد نظر التظلم المقدم من النادي الإسماعيلي».