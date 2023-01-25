دراسة: صدمة الطفولة تدفع الشخص للتطوع والاتصال بمسؤولين منتخبين بشأن القضايا البيئة

أظهرت أبحاث سابقة أن الأشخاص الذين يتعرضون لكوارث طبيعية في مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة للانخراط في الأسباب البيئية، ولكن نتائج جديدة تُظهر أن صدمة الطفولة مرتبطة بزيادة الاهتمام بالمشاركة في البيئة الخاصة والعامة.

وفقًا لبحث نُشر في التقارير العلمية، قد تؤدي صدمة الطفولة إلى تطوع الفرد أو التبرع بالمال أوالاتصال بالمسؤولين المنتخبين بشأن القضايا البيئية في وقت لاحق من الحياة.

تعد دراسة CU Boulder and Loyola University واحدة من أولى الدراسات في الولايات المتحدة التي تربط بين صدمات الطفولة والمشاركة العامة والمدنية البيئية في مرحلة البلوغ، ووجدت أيضًا أنه بالإضافة إلى الأشخاص الذين عانوا من صدمات الطفولة، فإن أولئك الذين سافروا ولديهم تجارب في الطبيعة كأطفال كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الانخراط في "السلوك الأخضر" الخاص مثل البالغين.

وقالت الكاتبة الرئيسية أروج راجا ، التي حصلت على درجة الدكتوراه في الدراسات البيئية بجامعة كولورادو بولدر عام 2021: "لقد شرعنا في استكشاف الأسباب أوالدوافع التي تجعل شخصًا منخرطًا بيئيًا مقابل عدم الانخراط ، وظهرت تجربة صدمة الطفولة كمحفز قوي حقًا".

وأجرى باحثون دراسة استقصائية في عام 2020 باستخدام عينة تمثيلية على المستوى الوطني من حوالي 450 بالغًا أمريكيًا لفحص نوعين من المشاركة البيئية، تم قياس المشاركة المدنية العامة بالساعات في الشهر المكرسة لقضية حماية البيئة ، مثل كتابة الرسائل إلى المسؤولين المنتخبين أو التبرع بالوقت والموارد لمنظمة ما. تم تعريف السلوك الأخضر الخاص على أنه إجراءات يتم الإبلاغ عنها ذاتيًا والتي يتبناها الأفراد أو الأسر للحد من تأثيرها البيئي.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتعرضون لكوارث طبيعية في مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة للانخراط في الأسباب البيئية، لكن هذه النتائج الجديدة تظهر أن صدمة الطفولة من أي نوع مرتبطة بزيادة الاهتمام بالمشاركة البيئية الخاصة والعامة كشخص بالغ، يشير هذا إلى أنه قد يكون هناك شيء ما يتعلق بالتجربة التكوينية السلبية التي تدفع الأفراد إلى الانخراط على المستوى العام أو مستوى السياسة في القضايا البيئية ، بدلاً من ممارسة السلوك الأخضر فقط.

في حين أن الباحثين لا يستطيعون تحديد سبب زيادة احتمالية الانخراط العام في القضايا البيئية ، فإنهم لاحظوا أن الأبحاث السابقة قد ربطت الصدمة بإحساس قوي بالتعاطف والتعاطف مع السلوك الأخضر.