الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

يوآف جالانت
يوآف جالانت

توجه يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددًا من المسئولين الأمريكيين رفيعي المستوى.

ومن المقرر أن يعقد وزير الجيش الإسرائيلي سلسلة اجتماعات أمنية مع مسئولين أمريكيين، حسبما أذاعت القناة الـ 12 في التليفزيون الإسرائيلي.

وسيكون ملف إيران ووجودها في المنطقة، وكذلك ملفها النووي، على رأس القضايا التي يناقشها جالانت خلال وجوده في أمريكا.

وكذلك، يناقش جالانت تعزيز التعاون الأمني بين تل أبيب وواشنطن، وتنسيق المواقف تجاه العديد من القضايا.

إسرائيل وزير الجيش إيران أمريكا تل أبيب

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