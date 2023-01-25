محمد زين الدين يتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة مرضى السرطان بسبب الروتين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن معاناة مرضى السرطان فى الحصول على الدواء بسبب روتين الأوراق.

وقال النائب: على الرغم من الجهد المشكور للدولة بإصدار القرار رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٠٩ الذي ينص على منح المواطن غير القادر فرصة للعلاج على نفقة الدولة، إلا أن مرضى السرطان يعانون فى الحصول على الدواء نظرا لوجود عدد من الإجراءات المطلوبة من المريض القيام بها.

وأكد زين الدين، أن هذه الإجراءات روتين متبع بالمجالس الطبية "بدون أي داع"، نظرا لسلبياته العديدة، حيث قد تتأخر الموافقة من قبل المجالس الطبية على صرف الدواء أو يتم رفض الطلب من الأساس، مما يمثل أزمة كبيرة تواجه مرضى السرطان.

وتسائل عضو مجلس النواب: لماذا لا نكتفي فى مثل هذه الحالات الحرجة بموافقة الطبيب المعالج على صرف العلاج؟.

وأعلن النائب محمد زين الدين، رفضه الإجراءات الروتينية من الأوراق التى قد تتأخر أو تضيع أو تُرفض من اللجان الطبية بسبب أو لآخر ويموت المريض أو يستمر في المعاناة من الآلام.

وشدد النائب على ضرورة الإسراع في صرف الدواء لحالات الإصابة بمرض السرطان دون إبطاء، بحيث يكون ذلك بناءا على موافقة الطبيب المباشر للحالة بالمستشفى دون انتظار أي موافقات أخرى، قائلا: وذلك مراعاة لظروف تلك الحالات المرضية التي لا يمكن لنا أن نتسبب في تأخير علاجها.

فيما أكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أن النهوض بقطاع الزراعة وزيادة الإنتاح الزراعى في مصر، يتطلب تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وإعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية.

وقال البنا في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي يقود طفرة كبيرة في قطاع الزراعة لاسيما في المشروعات القومية التى تستهدف التوسع الزراعى في الأراضي الصحراوية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، مضيفا، ويتبقي أمامنا تعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية القديمة، حيث تتطلب التعامل معها بآليات حديثة منها استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والرى والاستفادة من الأبحاث العلمية والزراعية التى تستهدف زيادة الإنتاج.