منال العبسى تهنئ الرئيس السيسى ووزير الداخلية بعيد الشرطة

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية، بمناسبة عيد الشرطة الـ٧١، الذي يوافق يوم ٢٥ يناير من كل عام.

وثمنت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها اليوم، دور الشرطة المصرية في حفظ استقرار وأمن وسلامة الوطن، في أحلك الأوقات وأصعب الظروف التي مر بها، لافتة إلى جهودها المتواصلة لإجهاض مخططات قوى الشر و الظلام، ومؤامراتهم الخبيثة، التي كانت تستهدف تقويض أركان الدولة، وزعزعة استقرارها والعبث بمقدراتها، ومساهمتها الفاعلة في دحر فلول الإرهاب وحماية الوطن من محاولاته البائسة لتهديد أمن وأمان الشعب المصري.

وقالت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة، ونقطة نور في تاريخ مصر، إذ يجسد نموذجا للتضحية والفداء، والحفاظ على الكرامة الوطنية، عندما استبسل رجال الشرطة المصرية في الدفاع عن مبنى محافظة الإسماعيلية، ورفضهم تسليمه إلى قوات الاحتلال الإنجليزي، عام ١٩٥٢، رغم عدم توازن القوى بين الجانبين، مضيفة أنه على مر العقود، واختلاف التحديات، يسهم أبناء الشرطة المخلصين في توفير الأمن والأمان والاستقرار للمصريين فى كافة ربوع البلاد، ويقفون مدافعين عن كرامة الوطن، في وجه أي معتد.

ووجهت العبسي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المستمرة لدعم قدرات الجهاز الشرطي، مثمنة جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاعات الخدمية، التي تقدم خدماتها للمواطنين، والتي تشهد تطورا كبيرا في ميكنة الخدمات لمراعاة التيسير على المصريين.

وتابعت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر قائلة: حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء، وستظل الشرطة والشعب في رباط دائم لخدمة مصرنا الغالية، رغم أنف أعداء الوطن، وسيبقي رجالها المخلصين، قادرين على تحقيق المزيد من النجاحات، لتظل درعا حاميا لأمن وأمان واستقرار وطننا العزيز.