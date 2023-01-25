الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. تطوير مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية بمركز ملوي في المنيا

تطوير مدرسة عزبة
تطوير مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية

إنجازات كثيرة حققتها الدولة خلال 8 سنوات للارتقاء بمنظومة التعلم والاهتمام بالمدارس الحكومية ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتجديد والتطوير، ومن ضمن تلك الإنجازات عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، بقرية المعصرة، بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيًا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها مدرسة عزبة جاد الله بالمنيا.

وضمت تجديدات مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا بإجمالي 13 فصلًا، بالإضافة إلى تطوير المبنى القائم للمدرسة بإجمالي 9 فصول ليصل عدد فصول المدرسة عقب تطويرها وتوسعتها إلى 22 فصل، بتكلفة تقدر بـ 5 ملايين و100 ألف جنيه.

وتم تنفيذ عدد من المشروعات، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التي من هدفها تقديم الخدمات للمواطنين، حيث أن الأجهزة التنفيذية مسخرة لتقديم جميع الإمكانيات المتاحة وتنفيذ كافة المشروعات التنموية. 

وشهدت محافظة المنيا بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، تم توقيعه منذ عام 2017، على مدار 10 سنوات، وينفذ بـ 7 قرى من القرى الأكثر احتياجًا بمركز ملوى وهى، منشأة المغالقة، وقصر هور، الأشمونين، ودروه، ونواى، وقلوبا، وبنى خالد، بالإضافة لمشروع قرية متعلمة، والذى يهدف إلى دعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم فى المرحلة العمرية للتعليم الابتدائى فى القرى المستهدفة من خلال توفير تعليم ذو جودة عالية، ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات تلاميذ مدارس المجتمع ويعمل فى المنيا، على 3 مراحل وبالشراكة مع جمعيتين. 

عزبة جاد الله حياة كريمه مدارس تطوير مركز ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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