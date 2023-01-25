«دراجة بخارية» تقود 8 أشخاص للسجن المشدد 10سنوات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 8 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة دراجة نارية من قائدها بطريق الإكراه بنطاق مركز ديرب نجم بالشرقية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.



تعود أحداث القضية، رقم 8144 لسنة 2022 جنايات مركز ديرب نجم، عندما أحالت النيابة العامة كل من "نضال. ا، 21 عاما، مصطفي. ع، 34 عاما، إسماعيل. ب، مريم. ش، محمد. ع، 20 عاما، "عادل. م"، 25 عاما، رضا. م، 36 عاما، "محمد. م، 20 عاما"، للمحاكمة الجنائية.

وتبين سرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليهم "حسام أ ع"، 23 عامًا، سائق ومقيم صافور، أثناء قيادته دراجة بخارية وبرفقته "محمود. ع"، "محمد. م" اعترض المتهمون طريقهم بالإكراه الواقع عليهم ليلًا بالطريق العام بأن استوقفوهم خلال استقلالهم الدراجة النارية قيادة المجنى عليه الأول وأطلقوا عدة أعيرة نارية فى الهواء لبث الرعب في نفوسهم.